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Биржи АТР закрылись 21 августа в основном ростом накануне торговых переговоров Китая с США
12:35 21.08.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрыли торги преимущественно в "зеленой зоне" накануне новых торговых переговоров между Китаем и США, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,31% - до 2733,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,39%, до 1471,28 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,56% - до 27752,79 пункта, корейский KOSPI - на 0,99% - до 2270,06 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,09%, до 22219,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,96%, до 6284,4 пункта.
В среду в Вашингтоне начнутся двухдневные переговоры США и КНР, в ходе которых стороны обсудят противоречия в торговле. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. Он выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут на основе равенства и доверия прийти к взаимовыгодному решению, которое бы удовлетворяло обе стороны.
"Переговоры не гарантируют немедленного разрешения конфликта. Но это, безусловно, позитивный сдвиг, и именно на этом сейчас сосредоточены инвесторы", - считает стратег консалтинговой компании EP Wealth Advisors Адам Филлипс (Adam Phillips), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.
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