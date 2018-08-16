Биржи США 15 августа закрылись в минусе на опасениях по поводу ситуации в Турции

Американские фондовые индексы в среду потеряли 0,5-1,2% на фоне обеспокоенности инвесторов касательно ситуации в Турции, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,54%, до 25162,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,23%, до 7774,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,76%, до 2818,37 пункта.

Курс турецкой лиры достиг в минувший понедельник исторического минимума более чем в 7 лир за доллар после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Турция в ответ на санкции США повысила пошлины на ряд американских товаров и ввела ряд дополнительных пошлин.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что его страна инвестирует 15 миллиардов долларов в турецкую экономику, отмечалось в среду в заявлении пресс-службы Эрдогана, что несколько успокоило участников рынков по всему миру.

Кроме того, Китай во вторник обратился в ВТО с иском против США в связи с введенными ранее пошлинами в размере 30% на импорт фотоэлементов и солнечных батарей. В заявлении министерства коммерции КНР говорится, что введенные ранее США пошлины можно рассматривать не только как нарушение соответствующих соглашений ВТО об обеспечении гарантийных мер и как нарушение законных прав и интересов Китая, они также оказывают серьезное влияние на авторитет и строгость правил и принципов ВТО.

На этом фоне так называемый "индекс страха" Уолл-стрит - индекс волатильности VIX - подскочил до максимума с 3 июля. Согласно данным торгов, индекс растет на 23,37% и находится на отметке в 16,3 пункта.

Кроме того, по данным ФРС, объем промышленного производства в стране в июле вырос только на 0,1% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста на 0,3%.

"На самом деле, все сегодня связано с напряжением касательно торговых отношений с Турцией. Нефть снижается, вероятно, из-за сообщений о росте запасов в США до максимума с марта 2017 года", - сказал агентству MarketWatch старший рыночный стратег RiverFront Investment Group Кевин Николсон (Kevin Nicholson).