Финансовые новости
- |
- 19.07.18
- |
- 01:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индекс ПФТС в среду превысил 500 пунктов
18:47 18.07.2018 |
Фондовый рынок Украины в среду продолжил движение в восходящем тренде: индекс ПФТС повысился на 0,53% - до 500,42 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 345,77 млн грн, в том числе акциями - 1,07 млн грн.
Сделки прошли с акциями "Укрнафты" (+3,85%), "Центрэнерго" (+1,05%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,1%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" повысился на 0,44% - до 1609,78 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду подскочил на 2,34% - до 437,96 пункта при объеме торгов 7,88 млн злотых (56,34 млн грн).
Положительную динамику обеспечили индексные "тяжеловесы" - акции "Кернела" (+5,11%) и "Астарты" (+1,58%).
Снизились в цене акции KSG Agro (-1,67%), агрохолдинга ИМК (-1,61%) и "Агротона" (-1,59%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда
|Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года
|В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом
|Как Украина в кратчайшие сроки создала свою противокорабельную ракету
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине начали устанавливать первые наличные валютообменные аппараты
|Депозитные ставки для физлиц 18.07.18
|Индекс ПФТС в среду превысил 500 пунктов
|Франсис Малиж покинет руководство ЕБРР в Украине
|Курс доллара на межбанке 18 июля составил 26.3033 грн.
|Доллар продолжает дорожать к евро 18 июля, фунт дешевеет на слабых данных об инфляции
Это интересно
|Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22
|Это то, что нам всем может понадобиться: электрические мышцы
|Aston Martin придумал замену роскошным автомобилям — мультикоптер
|Безос стал самым богатым человеком в современной истории с состоянием в $150 млрд - СМИ
|Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов
|Дебют фаблета Huawei Nova 3: экран Full HD+ с вырезом и четыре камеры
|Apple Inc. объявила о создании фонда инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн в Китае совместно с 10 своими поставщиками