Финансовые новости
- |
- 18.07.18
- |
- 13:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР закрылись в основном снижением 18 июля на торговых опасениях
12:03 18.07.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в "красной зоне" на фоне сохраняющихся опасений за торговые отношения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,41% - до 2786,53 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,72%, до 1588,5 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,2% и составил 28122,75 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,34%, до 2290,11 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 завершил торги повышением на 0,67%, достигнув уровня в 6245,1 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,43%, до 22794,19 пункта.
Индексы бирж Азии к закрытию торгов среды преимущественно ушли в минус на фоне сохраняющихся торговых опасений, хотя в течение сессии демонстрировали положительную динамику вслед за американским рынком, который вырос после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.
Биржи США завершили торговую сессию вторника в плюсе на 0,2-0,6% после того, как Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете сената США заявил, что Федрезерв намерен постепенно продолжать повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. "Выступление Пауэлла было как бальзам на душу инвесторов, и индекс Dow вырос четвертый день подряд, в то время как Nasdaq достиг нового рекорда", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Администрация президента США Дональда Трампа ведет агрессивную торговую политику сразу на нескольких фронтах. Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год, Китай ответил симметричной мерой. США также ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции.
В то же время поддержку японскому рынку оказало ослабление курса японской иены к доллару, что является благоприятным фактором для экспортеров страны. Курс доллара к иене поднимается до 113,09 иены за доллар со 112,89 иены на прошлых торгах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом
ТОП-НОВОСТИ
|Как Украина в кратчайшие сроки создала свою противокорабельную ракету
|Межбанк развернулся в обратную сторону и играет на подорожание доллара
|Зеленочные братья. Как Шабунин хотел стать Лещенко, но превращается в Киву
|Запах хлора. Зачем Коломойский устроил Украине водный шантаж
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке 18 июля составляет 26.2963 грн.
|Биржи АТР закрылись в основном снижением 18 июля на торговых опасениях
|Курс валют по карточным операциям на 18.07.18
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.07.18
|Остатки средств на корсчетах банков 18.07.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 17.07.18
|НБУ продал 17 июля банкам депозитные сертификаты на 22 873 млн гривен
Это интересно
|Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов
|Дебют фаблета Huawei Nova 3: экран Full HD+ с вырезом и четыре камеры
|Apple Inc. объявила о создании фонда инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн в Китае совместно с 10 своими поставщиками
|BMW, Peugeot и Ford научили машины общаться друг с другом
|Самую дешевую машину в мире не захотели покупать. Ее выпуск прекращен
|Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ
|Land Rover доработал обновленный Range Rover Sport