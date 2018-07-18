Биржи АТР закрылись в основном снижением 18 июля на торговых опасениях

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в "красной зоне" на фоне сохраняющихся опасений за торговые отношения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,41% - до 2786,53 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,72%, до 1588,5 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,2% и составил 28122,75 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,34%, до 2290,11 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 завершил торги повышением на 0,67%, достигнув уровня в 6245,1 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,43%, до 22794,19 пункта.

Индексы бирж Азии к закрытию торгов среды преимущественно ушли в минус на фоне сохраняющихся торговых опасений, хотя в течение сессии демонстрировали положительную динамику вслед за американским рынком, который вырос после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Биржи США завершили торговую сессию вторника в плюсе на 0,2-0,6% после того, как Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете сената США заявил, что Федрезерв намерен постепенно продолжать повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. "Выступление Пауэлла было как бальзам на душу инвесторов, и индекс Dow вырос четвертый день подряд, в то время как Nasdaq достиг нового рекорда", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Администрация президента США Дональда Трампа ведет агрессивную торговую политику сразу на нескольких фронтах. Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год, Китай ответил симметричной мерой. США также ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции.

В то же время поддержку японскому рынку оказало ослабление курса японской иены к доллару, что является благоприятным фактором для экспортеров страны. Курс доллара к иене поднимается до 113,09 иены за доллар со 112,89 иены на прошлых торгах.