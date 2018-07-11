Биржи Азии снижаются 11 июля на перспективах дополнительных пошлин США против КНР

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются на сообщениях о том, что США готовятся ввести дополнительные пошлины на товары из КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,87% - до 2774,78 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,18%, до 1551,27 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 1,44% - до 28269,72 пункта, корейский KOSPI - на 0,4%, до 2285,05 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,58% - до 6221,7 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,89%, достигая 21999,16 пункта.

Как сообщило в среду издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в отношении китайского экспорта в США на сумму в размере 200 миллиардов долларов. По данным источников, введение пошлин станет ответом на введение Китаем 25%-ой пошлины на импорт американских товаров. При этом, как пишет газета, администрация США надеется на продолжение переговоров с КНР по торговой политике.

В пятницу, 6 июля, вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

"Проблема в том, что мы не знаем, какие последствия будет иметь эта ситуация. Она может сказаться как на бизнес-инвестициях, так и повлиять на создание рабочих мест и пошатнуть уверенность на рынках", - сказал телеканалу CNBC главный экономист CME Group Эрик Норланд (Erik Norland).