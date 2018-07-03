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Рынок акций Украины закончил торги 2 июля ростом
23:00 02.07.2018 |
Фондовый рынок Украины завершил первые торги недели ростом биржевых индексов: номинальный индекс "Украинской биржи" (значение устанавливается на основании информации о цене спроса и предложения - ИФ) повысился на 1,33% - до 1601,34 пункта, индекс ПФТС - на 0,28%, до 463,95 пункта.
Торговый оборот на ПФТС составил 1,08 млрд грн, в том числе акциями 0,35 млн грн.
Сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,33%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,8% - до 434,7 пункта при объеме торгов до 1,4 млн злотых (9,73 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Кернела" (+2,1%).
Снизились в цене акции KSG Agro (-5,66%) и "Агротона" (-2,69%).
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