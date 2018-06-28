Биржи США 27 июня снизились на фоне неопределенности по торговой политике

Фондовые индексы США в среду снизились на фоне неопределенности относительно торговой политики страны, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA снизился на 0,68%, до 24117,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,54%, до 7445,09 пункта, S&P 500 опустился на 0,86%, до 2699,63 пункта.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил создание механизма по ограничению и контролю над зарубежными инвестициями, направленного на предотвращение кражи ключевых американских технологий.

"Неопределенность относительно торговли выросла на фоне последних действий и заявлений", - сказала агентству MarketWatch старший рыночный стратег UBS в США Кит Паркер.

В среду стало известно, что международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США AA+ на фоне стабильности экономики, прочности институциональной системы и гибкости экономической политики.