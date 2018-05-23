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Индекс УБ 23 мая ускорил падение под давлением «Центрэнерго»
19:34 23.05.2018 |
Рынок акций Украины в среду завершил торги снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) упал на 3,39% - до 1765,33 пункта, индекс ПФТС - на 2,49%, до 466,2 пункта.
Объем торгов на УБ составил 290,4 млн грн, в том числе акциями - 16,9 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 291,3 млн грн, в том числе акциями - 0,32 млн грн.
Динамику биржевых индексов определили акции "Центрэнерго", курс которых обвалился на УБ на 12,23%, а на ПФТС - на 17,3% после закрытия днем ранее реестра акционеров для выплаты дивидендов за 2017 год.
Ранее сообщалось, что акционеры "Центрэнерго" по итогам собрания 30 марта утвердили выплату дивидендов за 2017 год в размере 1 млрд 418 млн 297,3 тыс. грн, или 3,84 грн на акцию. Расчет будет проходить в период с 1 по 30 июня 2018 года.
В "индексной корзине" УБ подешевели также акции Райффайзен Банка Аваль (-0,14%).
Выросли в цене акции "Донбассэнерго" (+0,86%), "Турбоатома" (+0,13%) и "Укрнафты" (+0,06%).
На ПФТС, помимо "Центрэнерго", сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль, показавшими нулевую динамику.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,5% - до 503,08 пункта при объеме торгов 2,3 тыс. злотых (16,9 млн грн).
Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги KSG Agro (-11,02%), "Агротона" (-1,11%) и "Кернела" (-0,72%).
Выросли в цене только акции "Милкиленда" (+0,79%).
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