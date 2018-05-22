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Биржи АТР 22 мая в минусе после роста на ослаблении напряженности между США и Китаем
08:35 22.05.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются после роста в понедельник, вызванного оптимизмом по поводу торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,41%, до 3200,64 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,07%, до 1846,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, до 6037 пунктов, японский Nikkei 225 опускался на 0,14%, до 22970,35 пункта.
Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты во вторник в связи с праздниками. По итогам торгов понедельника гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,6%, до 31234,35 пункта, корейский KOSPI - на 0,2%, до 2465,57 пункта.
В понедельник мировые биржи поддерживались новостями по торговым отношениям между США и Китаем. Так, министр финансов США Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".
"Рынки несколько раз переживали ралли на уверенности (трейдеров - ред.) в том, что торговое напряжение ослабло, но позднее они переходили к снижению, поскольку инвесторы меняли мнение на противоположное", - цитирует агентство Рейтер слова исполнительного директора Argonaut Джеймса Макглю (James McGlew).
По мнению эксперта, инвесторы также обеспокоены прогнозами по росту глобальной экономики, который, считают трейдеры, прошел пиковый уровень.
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