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Биржи США закрылись 21 мая в плюсе на снижении вероятности торговой войны с Китаем
07:46 22.05.2018 |
Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне сообщений о приостановке введения импортных пошлин США для Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,21%, до 25013,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,54%, до 7394,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,74%, до 2733,01 пункта.
Ранее глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. В понедельник в интервью телеканалу CNBC он сообщил, что предварительное соглашение США-КНР изменит структуру торговли между двумя странами.
Мнучин также добавил, что США могут увеличить экспорт энергоносителей в Китай в рамках соглашения. Ранее в понедельник президент страны Дональд Трамп сообщил, что власти Китая согласились на значительные дополнительные закупки сельхозпродукции в США.
"Любое сообщение о снижении вероятности торговой войны с Китаем позитивно для рынка. Во время сезона отчетов многие компании рассматривают торговые отношения как основной фактор неопределенности на вторую половину 2018 года, и любая новость, опровергающая это, встречается с радостью", - сказал агентству MarketWatch управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс (Jamie Cox).
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