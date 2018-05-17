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Биржи АТР, кроме Японии, закрылись 17 мая в минусе на внутренней статистике
12:20 17.05.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно негативной динамикой индексов после публикации статистики из Китая и Австралии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,48%, до 3154,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1822,7 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,54%, до 30942,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,46%, до 2448,45 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,53%, до 22838,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - сократился на 0,21% и составил 6094,3 пункта.
С пессимизмом восприняли инвесторы данные о том, что объем прямых иностранных инвестиций в Китай в апреле сократился на 1,1% в годовом выражении - до 59,24 миллиарда юаней (9,3 миллиарда долларов). При этом месяцем ранее был зафиксирован рост показателя на 0,4% в годовом выражении.
Кроме того, австралийское бюро статистики сообщило в четверг, что безработица в стране в апреле выросла до 5,6% по сравнению с 5,5% месяцем ранее. Аналитики ждали сохранения показателя на мартовском уровне.
Кроме того, инвесторы находятся в ожидании очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США, которые пройдут 17-18 мая. Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыла в Вашингтон. Глава минфина США Стивен Мнучин возглавит дискуссии наряду с министром торговли Вилбуром Россом и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Речь пойдет главным образом о сбалансировании двусторонних экономических отношений Китая и США, в том числе тарифных ограничениях.
Многие аналитики сходятся во мнении, что на фоне неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая инвесторы склоняются к тому, чтобы занять выжидательную позицию и наблюдать за развитием ситуации.
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