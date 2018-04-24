Фондовые индексы Украины 24 апреля изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,36% - до 1812,26 пункта, индекс ПФТС взлетел на 27,67% - до 473,98 пункта.

Объем торгов на УБ составил 64,6 млн грн, в том числе акциями - 3,96 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 86,4 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.

В "индексной корзине" УБ изменились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (-2,42%), "Донбассэнерго" (-0,74%), "Укрнафты" (+0,53%) и "Центрэнерго" (+1,12%).

Двузначный рост индекса ПФТС спровоцировали акции Райффайзен Банка Аваль, с которыми на бирже более года не было сделок: курс ценных бумаг подскочил до 0,35 коп. с 0,13 коп. за шт.

В этот день также прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (+0,71%)

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,88% - до 489,59 пункта при объеме торгов 444,6 тыс. злотых (3,4 млн грн).

Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги "Агротона" (-3,95%), KSG Agro (-2,45%), "Кернела" (-1,52%) и "Астарты" (-0,43%).

