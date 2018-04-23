Биржи США закрылись 20 апреля в минусе после заявления Трампа о ценах на нефть

Основные фондовые индексы США завершили торги в "красной" зоне на фоне заявления президента страны Дональда Трампа об искусственном завышении цен на нефть, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,82% - до 24462,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,27% - до 7146,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,85% - до 2670,14 пункта.

В пятницу Трамп выразил в своем Twitter недовольство действиями ОПЕК, заявив, что из-за них цены на нефть искусственно завышены.

Министры энергетики ряда стран, собравшиеся на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в саудовской Джедде, отреагировали на его комментарий. О том, что цена на нефть определена рынком и что сделка ОПЕК+ заключена не для манипулирования ценами, заявили министр энергетики России Александр Новак, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

General Electric в пятницу сообщил о чистом убытке за квартал, приходящемся на акционеров, в 1,184 миллиарда долларов против убытка в 117 миллионов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,14 доллара, тогда как аналитики ожидали прибыль в 0,11 доллара.

Кроме того, нефтесервисная компания Baker Hughes по итогам первого квартала получила убыток в 19 миллионов долларов против прибыли в 66 миллионов годом, или 0,17 доллара на акцию.

"Я думаю, многие не знают, чем станет следующее изменение цены на нефть на 10 долларов - не важно, будет это рост или падение, и это добавляет неопределенности на рынке, которая и без того достаточно высока", - сказал агентству MarketWatch старший инвестспециалист Aviance Capital Management Крис Бертельсен.