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Биржи АТР закрылись 18 апреля ростом вслед за рынками США
12:02 18.04.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды уверенным ростом, поддержав оптимизм на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8% - до 3066,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,08%, до 1803,84 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,74% - до 30284,25 пункта, корейский KOSPI - на 1,07%, до 2479,98 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,34% и составил 5861,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,42%, до 22158,2 пункта.
С оптимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что биржи США завершили торги вторника ростом на 0,9-1,8% на фоне сезона корпоративной отчетности и данных макроэкономической статистики.
"Прибыль 48 компаний, входящих в расчет индекса S&P500, которые уже опубликовали финансовую отчетность, выросла на 28,7% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал агентству Рейтер старший стратег Rakuten Securities Муцуми Кагава (Mutsumi Kagawa). Он добавил, что, участники рынков, судя по динамике индексов в США, начинают более благосклонно относиться к рискованным активам.
Кроме того, рынки обратили внимание на новости вокруг Северной и Южной Кореи. Так, по данным СМИ, советник по безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил, что страна может подписать мирный договор с КНДР, если Пхеньян откажется от ядерного оружия. В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Кроме этого, лидер КНДР в мае или июне может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Также участники торгов анализировали данные апрельского прогноза МВФ мировой экономики. Прогноз ее роста остался на прежнем уровне - 3,9%. Во многом это объясняется сохранением прогноза динамики ВВП сильнейших драйверов мирового роста - Индии и Китая - на уровне 6,6% и 6,5% соответственно.
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