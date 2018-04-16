Индексы США снизились 13 апреля на финотчетах банков

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе на фоне неоднозначных показателей финотчетности американских банков, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,5%, до 24360,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,47%, до 7106,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2656,30 пункта.

JP Morgan Chase сообщил в пятницу о росте прибыли по итогам первого квартала 2018 года на 36%, до 8,7 миллиарда долларов, или 2,37 доллара на акцию против 1,65 доллара годом ранее. При этом выручка от инвестиционной деятельности банка снизилась на 7%, до 1,6 миллиарда долларов.

Кроме того, чистая прибыль банковской группы Wells Fargo & Co за первый квартал увеличилась на 5,5%, до 5,94 миллиарда долларов. Банк также сообщил, что показатели за первый квартал, скорее всего, будут пересмотрены в худшую сторону из-за вероятного штрафа Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) США за нарушения в автостраховании и ипотеке.

Чистая прибыль Citigroup за квартал выросла на 13%, до 4,62 миллиарда долларов, или 1,68 доллара на акцию против 1,36 доллара годом ранее.

"Прибыли банков выглядят прилично, но не впечатляюще, и они точно не достаточно хороши для того, чтобы акции пробили техническое сопротивление", - сказал агентству MarketWatch старший рыночный стратег Phoenix Financial Services Уэйн Кауфман (Wayne Kaufman).

Кроме того, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, в апреле, по предварительной оценке, опустился до 97,8 пункта со 101,4 пункта в марте. Аналитики при этом ожидали снижения индикатора только до 100,6 пункта.