Финансовые новости
- |
- 21.03.18
- |
- 07:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индексы США выросли 20 марта на ожидании новостей от ФРС
07:21 21.03.2018 |
Основные фондовые индексы США во вторник выросли на фоне ожидания итогов заседания Федрезерва США в среду, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,47%, до 24727,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,27%, до 7364,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,15%, до 2716,94 пункта.
Накануне индексы потеряли до 1,8% после новостей об утечке данных социальной сети Facebook FB, а акции компании просели примерно на 7%, закрывшись самым сильным снижением за четыре года. За один день торгов владелец сети Марк Цукерберг обеднел на 5 миллиардов долларов.
Во вторник начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого станут известны в среду. Рынок ожидает роста процентной ставки на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75%.
Инвесторы также будут ждать от регулятора подсказок относительно того, будет ли ключевая ставка повышена три или четыре раза в текущем году.
В четверг, 22 марта, состоится заседание Банка Англии. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0,5%.
"Мы видим, что на рынки возвращается волатильность... Мы хотим больше ясности по поводу того, что на самом деле происходит с рынком, с нынешними экономическими данными. И это обратит рынок в ту или иную сторону", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного специалиста TD Ameritrade Шон Круз.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Помявшись вчера на месте, доллар на межбанке снова начал дешеветь
|Минюст арестовал все активы Газпрома в Украине
|Что рассказала Савченко в свое оправдание
|Специальные налоги и договоры: какую концессию получит украинский бизнес
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР растут 21 марта в ожидании комментариев ФРС США
|Индексы США выросли 20 марта на ожидании новостей от ФРС
|Помявшись вчера на месте, доллар на межбанке снова начал дешеветь
|Фондовые индексы Украины во вторник развернулись вниз
|ICU считает маловероятным рефинансирование нерезидентами ОВГЗ с погашением в 2018г
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 20 марта составил 26.3011 грн.
Это интересно
|Марк Цукерберг за один день потерял 6 миллиардов долларов
|Платтсбург первым среди американских городов запретил добычу криптовалюты
|Умная вытяжка Xiaomi Yunmi EyeBot получила камеру, систему шумоподавления и искусственный интеллект
|В IBM построили блокчейн-компьютер размером с крупинку соли
|Volkswagen раскрыл дизайн электрического спортпрототипа для «Пайкс-Пика»
|Дебют смартфона Oppo R15: экран Full HD+ и три камеры
|Как маленькая хитрость помогает достичь больших целей