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Биржи АТР, кроме Австралии, снижаются 16 марта на опасениях возможности торговой войны
07:51 16.03.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу находятся в "красной" зоне, поскольку давление на рынки оказывают сохраняющиеся опасения относительно возможности глобальной торговой войны в свете неопределенности с политическими перестановками в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.03 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12%, до 3287,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1872,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,31%, до 31442,49 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,43%, до 2481,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,47%, до 5948,8 пункта, Nikkei 225 сокращался на 0,71%, до 21648,64 пункта.
На настроения участников торгов продолжают оказывать давление сообщения, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен 30 миллиардам долларов.
Кроме того, участники торгов не оставили без внимания сообщения в СМИ о готовящейся отставке советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера после того, как ранее в отставку ушел экономический советник президента Гэри Кон, а также госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Все эти перестановки в политических кругах США, по мнению аналитиков, могут повлиять на программу президента США Дональда Трампа.
"На рынках царит осторожность в свете рисков со стороны нарастающей напряженности в торговле между США и Китаем, а также в американской политике и геополитической неопределенности в Европе", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитиков Mizuho Bank.
Также с пессимизмом восприняли на рынках статистику из Японии. В частности, в пятницу стало известно, что объем промышленного производства в стране в январе снизился на 6,8% в месячном исчислении, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ждавших снижение показателя на 6,6%.
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