Фондовые индексы Украины 21 февраля еще немного подросли

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в среду еще немного подросли: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,9% - до 1477,46 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 335,91 пункта.

Объем торгов на УБ составил 58,3 млн грн, в том числе акциями - 6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 950,17 млн грн, в том числе акциями - 0,37 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Больше всех подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+4,49%), Райффайзен Банка Аваль (+1,03%) и "Центрэнерго" (+0,72%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,79%) и "Мотор Сичи" (+0,44%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв снизился на 0,49% - до 501,93 пункта при объеме торгов 2,76 млн злотых (22 млн грн).

В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (-2,63%), KSG Agro (-1,79%) и "Милкиленда" (-1,43%).

Дорожали только акции "Агротона" (+1,26%).

