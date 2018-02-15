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Фондовые индексы АТР выросли 15 февраля в ожидании Нового года по лунному календарю
13:05 15.02.2018 |
Фондовые индексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в четверг продемонстрировали активный рост, при этом объемы торгов на большинстве площадок были существенно меньше обычного перед наступлением Нового года по лунному календарю - одного из главных праздников в Китае и других странах Азии, пишет MarketWatch.
В этом году праздник выпадает на 16 февраля, но биржи материкового Китая и Южной Кореи закрылись с четверга и возобновят работу лишь на следующей неделе.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 1,3%, он вырос уже 4-ю сессию подряд после двух недель снижения. Общемировой фондовый индекс MSCI All-Country вырос на 0,7%, до максимума за две недели.
Японский Nikkei 225 поднялся почти на 1,5%, более широкий индикатор Topix - на 1%, несмотря на возобновившееся укрепление курса иены, которое отрицательно сказывается на перспективах компаний-экспортеров. Иена в ходе торгов в четверг обновила максимума за 15 месяцев в паре с долларом.
Гонконгский Hang Seng подскочил на 2%. За предыдущие две сессии он увеличился на 3,6%, и недельный прирост индикатора стал максимальным с середины 2016 года - более 5%. В пятницу гонконгские биржи будут закрыты.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,2%. Австралия демонстрирует самый продолжительный период устойчивого роста занятости более чем за четверть века - число рабочих мест выросло в январе 16-й месяц подряд, на 16 тыс.
Финансовые компании вошли в число лидеров роста, поскольку доходность US Treasuries в среду обновила максимум за 4 года, превысив 2,9%. Акции японского страховщика Dai-ichi Life подорожали на 5%, банка Mitsubishi UFJ - на 2%.
Внимание азиатских инвесторов вернулось к финансовой отчетности компаний региона, отмечает агентство Bloomberg. Австралийская Origin Energy, ведущий поставщик электроэнергии и газа в стране, прибавила 7% благодаря сильным квартальным результатам, японский производитель пива и других напитков Kirin, улучивший годовой прогноз операционной прибыли - также 7%.
Сингапурский оператор связи StarHub и японский производитель шин Toyo Tire & Rubber потеряли более 7% капитализации, поскольку их прибыль не оправдала ожидания рынка.
Курс акций Asics рухнул на 10%, это максимальное падение за 12 месяцев. Производитель спортивной одежды и обуви прогнозирует годовую операционную прибыль на уровне 20 млрд иен ,тогда как средний прогноз аналитиков - 24,8 млрд иен.
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