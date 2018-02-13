Биржи АТР 13 февраля закрылись ростом, кроме Японии, на динамике индексов США

Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник ростом, следуя позитивной динамике бирж США, опустился лишь японский Nikkei 225 на фоне роста курса иены, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,98%, до 3184,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 1730,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,29%, до 29839,53 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,41%, до 2395,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, до 5855,9 пункта, японский индекс Nikkei 225 опустился при этом на 0,65%, до 21244,68 пункта.

По итогам торгов понедельника американские индексы выросли на 1,4-1,7%, что поддержало и индексы АТР. "Фондовые рынки начали неделю на положительной ноте, поднимаясь после пятничного снижения", - цитирует агентство Франс Пресс слова директора по торговле Oanda в АТР Стивена Иннеса (Stephen Innes).

При этом японский индекс оказался под давлением на фоне укрепления иены к доллару. Сохраняющиеся опасения по поводу волатильности на рынке привели к росту спроса на иену, которая традиционно считается безопасным активом. Укрепление национальной валюты при этом негативно отражается на стоимости акций японский компаний. В результате Nikkei 225 опустился до минимума за четыре месяца - с октября 2017 года.

Инвесторы продолжают при этом ожидать статистику по инфляции США, которая ожидается в среду. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее.