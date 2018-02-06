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Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно
18:40 05.02.2018 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,26% - до 1495,51 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,09% - до 337,05 пункта.
Объем торгов на УБ составил 4,26 млн грн, в том числе акциями - 3,5 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 317,56 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги "Центрэнерго" (-1,79%), Райффайзен Банка Аваль (-1,62%) и "Укрнафты" (-1,02%).
Выросли в цене только акции "Мотор Сичи" (+2,94%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,34%) и "Центрэнерго" (-0,19%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник упал на 2,7% - до 517,62 пункта при объеме торгов 1,1 млн злотых (9,13 млн грн).
Все индексные акции завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Астарты" (-3,57%), "Кернела" (-2,47%) и "Милкиленда" (-1,89%).
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