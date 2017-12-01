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Фондовые индексы Украины 30 ноября еще несколько подросли
21:24 30.11.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг продолжили наметившийся днем ранее неуверенный рост: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,34% - до 1284,93 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 304,27 пункта.
Объем торгов на УБ составил 44,5 млн грн, в том числе акциями - 9,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил почти 6 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали только бумаги "Укрнафты" (+0,77%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,71%).
Подешевели акции "Мотор Сичи" (-0,06%) и "Центрэнерго" (-0,05%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,44%) и "Мотор Сичи" (-0,09%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 1,55% - до 506,19 пункта при объеме торгов 2,4 млн злотых (18 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-5,29%), "Астарты" (-4,52%) и "Агротона" (-1,61%).
Дорожали только акции агрохолдинга ИМК (+0,41%).
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