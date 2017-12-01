Фондовые индексы Украины 30 ноября еще несколько подросли

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг продолжили наметившийся днем ранее неуверенный рост: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,34% - до 1284,93 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 304,27 пункта.

Объем торгов на УБ составил 44,5 млн грн, в том числе акциями - 9,7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил почти 6 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали только бумаги "Укрнафты" (+0,77%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,71%).

Подешевели акции "Мотор Сичи" (-0,06%) и "Центрэнерго" (-0,05%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,44%) и "Мотор Сичи" (-0,09%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 1,55% - до 506,19 пункта при объеме торгов 2,4 млн злотых (18 млн грн).

В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-5,29%), "Астарты" (-4,52%) и "Агротона" (-1,61%).

Дорожали только акции агрохолдинга ИМК (+0,41%).