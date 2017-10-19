Индекс DJIA впервые в истории закрылся выше отметки в 23000 пунктов

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) впервые в истории закрылся выше отметки в 23000 пунктов на фоне оптимизма относительно судьбы налоговой реформы президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA вырос на 0,7%, до 23157,60 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,01%, до 6624,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,07%, до 2561,26 пункта.

Инвесторы ждут голосования в Сенате по закону о бюджете страны позднее на этой неделе. Ранее проект бюджета на 2018 год был принят Палатой представителей США. Бюджетный план подразумевает сокращения по ряду социальных программ и учитывает перестройку бюджета в свете налоговой реформы, предложенной кабинетом Трампа.

Как сообщило министерство торговли США ранее в среду, число новостроек в стране в сентябре снизилось на 4,7% по сравнению с пересмотренным показателем августа и составило 1,127 миллиона. Эксперты ожидали снижения лишь на 0,5% по сравнению с первоначальным показателем августа в 1,18 миллиона.

Также участники рынка обратили внимание на новости о решении по новому главе Федрезерва. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что примет это решение "в кратчайшие сроки". По данным американских СМИ, Трамп рассматривает пять кандидатов на пост главы регулятора, в их числе нынешнего руководителя ФРС Джанет Йеллен.

Между тем, Федрезерв в среду опубликовал сводку комментариев об экономическом положении в округах - Beige Book ("Бежевую книгу"), согласно которой все 12 округов страны в сентябре-начале октября продолжили демонстрировать экономический рост, темп которого варьировался от скромного до умеренного. Однако округа Ричмонд, Атланта и Даллас сообщили о серьезных разрушениях из-за ураганов "Харви" и "Ирма", которые затронули некоторые отрасли, включая транспорт, энергетику и сельское хозяйство.