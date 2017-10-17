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Индексы США 13 октября обновили рекорды на фоне отчетов и статистики
08:49 16.10.2017 |
Американские фондовые индексы в пятницу выросли, обновив рекорды, на фоне отчетов банков и внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA увеличился на 0,13%, до 22871,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,22%, до 6605,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 2553,17 пункта.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре, по предварительной оценке, вырос до 101,1 пункта с 95,1 пункта в сентябре, согласно данным университета. При этом аналитики, напротив, ожидали, снижения индикатора до 95 пунктов.
В пятницу стало известно, что чистая прибыль Bank of America Corp по итогам третьего квартала выросла на 13%, до 5,587 миллиарда долларов, или 0,48 доллара на акцию против 0,41 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 0,45 доллара на акцию.
Другая крупнейшая банковская группа США, Wells Fargo снизила квартальную прибыль на 19%, до 4,596 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль группы на одну акцию составила 0,84 доллара против 1,03 доллара годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,03 доллара за акцию.
Между тем, в пятницу президент США Дональд Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.
"Нет причин продавать. Просто сиди и смотри. Как все дорожает, и вот почему объемы торговли довольно низкие", - сказал агентству MarketWatch управляющий директор Charles Schwab Рэнди Фредерик (Randy Frederick).
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