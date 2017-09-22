Биржи АТР в основном падают 22 сентября на понижении рейтингов Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в пятницу в основном в минусе на фоне понижения суверенных рейтингов Китая агентством S&P и обострения отношений между США и Северной Кореей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.21 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,49% - до 3341,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,45%, до 1986,47 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,83% - до 27877,23 пункта, корейский KOSPI - на 0,82%, до 2386,32 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,43%, до 5679,9 пункта, японский Nikkei 225 падал на 0,28%, до 20292,26 пункта.

Китайские рынки отреагировали на новость о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочные суверенные рейтинги Китая в национальной и иностранной валютах до "A+" с "AA-" со стабильным прогнозом. Агентство отмечает, что понижение рейтинга связано с длительным увеличением объемов кредитования в стране, что привело к появлению экономических и финансовых рисков для Китая.

В министерстве финансов страны заявили, что решение S&P понизить суверенный кредитный рейтинг Китая является ошибочным, и подобный взгляд игнорирует особенность инвестиционной структуры финансового рынка страны. Минфин КНР также подчеркнул, что подобное неверное толкование является игнорированием хорошей основы и потенциала развития китайской экономики.

Японский Nikkei демонстрирует снижение после роста днем ранее на заявлениях министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо. По его словам, возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что рассматривает сверхжесткие контрмеры в ответ на выступление американского президента Дональда Трампа, в котором тот пообещал разрушить КНДР, если она будет угрожать безопасности США.