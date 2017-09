Фондовые рынки Азии 20 сентября замерли в ожидании итогов заседания ФРС

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-тихоокеанского региона в среду изменились незначительно.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,2%, несмотря на значительное количество подешевевших акций, и обновил максимум с декабря 2007 года. С начала текущего года рост индикатора составляет около 22%.

Направление движения рынков менялось в течение дня, поскольку участники рынка не хотят предпринимать каких-либо значительных шагов до завершения очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также Банка Японии, сообщает MarketWatch.

Аналитики не ожидают изменения денежно-кредитной политики ни в том, ни в другом случае, однако предполагается, что Федрезерв объявит о начале сокращения активов на своем балансе, объем которых после стимулирующих программ составляет около $4,5 трлн. Кроме того, внимание инвесторов направлено на выступление главы американского ЦБ Джанет Йеллен, которое состоится после завершения заседания.

"Любые изменения в намерениях ФРС по-прежнему являются важными рыночными сигналами и могут сказаться на стоимости активов", - полагает Роб Карнелл из азиатского подразделения ING.

Японские Nikkei 225 и Topix по итогам торгов выросли соответственно на 11,08 пункта (0,05%) и на 0,04 пункта. Первый из индикаторов находится на максимальной отметке за последние два года.

Подешевели акции ряда автомобильных компаний, в том числе Toyota Motor Corp. - на 0,4% и Mitsubishi Motors Corp. - на 1,3%, а также производителей электроники, включая Sony Corp. - на 1,2%.

Между тем продолжала расти стоимость акций Nintendo Co. Ltd. В среду их цена увеличилась на 4,7% после скачка на 6,4% в предыдущий день и обновила рекорд за девять лет на новости о том, что очень популярная в Китае игра "Honor of Kings", разработанная Tencent, появится на устройствах Nintendo.

Капитализация телекоммуникационной SoftBank Group Corp. поднялась на 3,7% и Yahoo Japan - на 1,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день опустился на 0,08%, южнокорейский Kospi - на 0,16%.

В Австралии, в частности, подешевели акции таких крупных банков, как Westpac Banking и Australia & New Zealand Banking Group - на 0,6%.

Гонконгский индикатор Hang Seng увеличился на 0,27%, китайский Shanghai Composite поднялся на аналогичную величину.

Цена акций автопроизводителя Dongfeng Motor Group выросла на 4,6% на торгах в Гонконге после того, как эксперты Jefferies повысили рекомендации для них до "покупать" с "держать".

Рыночная стоимость другого представителя автоотрасли Guangzhou Automobile Group повысилась на 2,4%.