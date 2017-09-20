Биржи АТР закрылись в основном снижением 19 сентября на ожиданиях заседания ФРС США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном снижением, кроме японского рынка, трейдеры готовятся к предстоящему заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам торгов снизился на 0,18% - до 3356,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1995,6 пункта. Гонконгский Hang Seng Index упал на 0,38% - до 28051,41 пункта, корейский KOSPI - на 0,09%, до 2416,05 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,12%, до 5713,6 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 1,96%, до 20299,38 пункта.

Азиатские рынки закрылись ожиданием предстоящего двухдневного заседания ФРС. По итогам июльского заседания регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Федрезерв также добавил, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро". По данным CME Group на 19 сентября, инвесторы оценивают вероятность сохранения ставки в сентябре в 98,6%.

Поддержку японскому Nikkei 225 оказало ослабление иены к доллару, который демонстрирует рост к японской валюте накануне заседания Федрезерва. По состоянию на 14.56 мск курс доллара к иене коррекционно снижался до 111,5 иены за доллар со 111,57 иены на прошлых торгах, в то время как ранее в ходе торгов вторника достигал 111,85 иены.

Кроме того, инвесторы ожидают решения Банка Японии по ставке, которое также будет объявлено на этой неделе. На прошлом заседании в июле регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Эксперты прогнозируют, что японский центробанк оставит ставку на текущем уровне.