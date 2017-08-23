Биржи АТР закрылись в основном снижением на фоне новостей из США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением, инвесторы обеспокоены новостями из США по НАФТА (Североамериканской зоне свободной торговли), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,08% - до 3287,70 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,33%, до 1902 пунктов, корейский KOSPI при этом вырос на 0,05%, до 2366,40 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,22% - до 5737,20 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,26%, до 19434,64 пункта.

Гонконгские биржи в среду были закрыты из-за тайфуна. По итогам торгов вторника Hang Seng Index увеличился на 0,91% - до 27401,67 пункта.

Негативно на настроения инвесторов повлияли высказывания президента США Дональда Трампа. В среду Трамп заявил, что зону свободной торговли с Мексикой и Канадой придется упразднить, поскольку страны вряд ли смогут достичь сделки. Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию Трампа.

Рынок отреагировал и на слова Трампа в ходе выступления перед своими сторонниками в Финиксе. Он заявил, что готов "закрыть" правительство, которое будет несогласно со строительством стены на границе с Мексикой. Все это создает неопределенность относительно дальнейшего развития экономики США.

Трейдеры продолжают ожидать симпозиум в Джексон-Хоул, где выступят главы ЕЦБ Марио Драги и ФРС США Джанет Йеллен. Инвесторы надеются получить подсказки о дальнейших шагах в монетарной политике регуляторов. Симпозиум пройдет 24-26 августа.