Финансовые новости
- |
- 09.08.17
- |
- 06:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фондовые индексы Украины 8 августа изменились разнонаправленно
22:48 08.08.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,07% - до 1142,11 пункта, индекс ПФТС просел на 0,01% - до 288,06 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,9 млн грн, в том числе акциями 5,6 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 260,5 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали акции "Донбассэнерго" (+2,07%), "Центрэнерго" (+0,62%) и "Мотор Сичи" (+0,32%).
Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,84%) и "Укрнафты" (-0,31%).
На ПФТС прошли сделки с акциями "Мотор Сичи" (-0,42%) и "Центрэнерго" (+0,35%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник упал на 1,38% - до 602,24 пункта при объеме торгов 10,14 млн злотых (73 млн грн).
Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-5,29%), "Агротона" (-4,7%) и "Астарты" (-2,62%).
Выросли в цене только акции Coal Energy (+4,76%).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Похоже, Нацбанк допустил снижение курса доллара на межбанке, чтобы завтра-послезавтра самому подешевле скупиться
ТОП-НОВОСТИ
|Цены производителей в Украине в июле выросли на 1,8% – Госстат
|Инфляция в Украине в июле замедлилась до 0,2%, в годовом измерении составила 15,9% - Госстат
|Новым руководителем "Укртрансгаза" станет поляк
|Зачем Тбилиси превращает Саакашвили в Януковича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Похоже, Нацбанк допустил снижение курса доллара на межбанке, чтобы завтра-послезавтра самому подешевле скупиться
|Фондовые индексы Украины 8 августа изменились разнонаправленно
|Минфин 8 августа разместил гривневые ОВГЗ на 256 млн гривен
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 8 августа составил 25,7326 грн
|Банки Британии страдают от кадровых проблем Трампа
|Доллар дешевеет 8 июля из-за заявлений ФРС о слабости инфляции в США
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 124,82 млн гривен до 296,1 млрд гривен 8 августа
Это интересно
|Остановивший WannaCry британец признался в создании банковского трояна
|Как правильно сказать "нет": 3 ситуации на работе
|Главу Samsung хотят посадить на 12 лет
|Топ-менеджер Volkswagen в суде признал свою вину в "дизельгейте"
|Плохой начальник: 10 признаков
|В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
|Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров