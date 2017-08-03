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Рынок акций Украины в четверг продолжил умеренную восходящую динамику
19:07 03.08.2017 |
Фондовый рынок Украины в четверг продолжил умеренны рост: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,56% - до 1143,16 пункта, индекс ПФТС - на 0,15%, до 288,74 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,26 млн грн, в том числе акциями 5,9 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 135,3 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.
Тройку лидеров роста на УБ составили бумаги "Укрнафты" (+1,56%), Райффайзен Банка Аваль (+0,56%) и "Мотор Сичи" (+0,48%).
В "красной зоне" завершили торги акции "Центрэнерго" (-0,06%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,4%) и "Центрэнерго" (+0,6%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,81% - до 612,57 пункта при объеме торгов 1,6 млн злотых (11,5 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех подешевели Coal Energy (-3,49%), "Кернела" (-1,27%) и "Агротона" (-0,8%).
Выросли в цене акции KSG Agro (+2,87%) и "Милкиленда" (+1,23%).
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