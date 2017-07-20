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Фондовые индексы Украины в четверг изменились разнонаправленно
18:50 20.07.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,64% - до 1085,31 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,02% - до 284,67 пункта.
Объем торгов на УБ составил 4,5 млн грн, в том числе акциями - 3,8 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 206,87 млн грн, в том числе акциями - 0,29 млн грн.
Среди индексных акций УБ выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+3,73%) и "Центрэнерго" (+0,46%).
В "красной зоне" завершили торги акции "Донбассэнерго" (-2,39%), "Мотор Сичи" (-0,76%) и "Укрнафты" (-0,39%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,28%) и "Мотор Сичи" (+0,12%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,38% - до 621,47 пункта при объеме торгов 6,9 млн злотых (49 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Астарты" (+0,96%), KSG Agro (+0,9%) и "Кернела" (+0,21%).
В "красной зоне" завершили торги акции "Милкиленда" (-1,73%), "Агротона" (-1,32%) и агрохолдинга ИМК (-0,3%).
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