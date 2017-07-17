Индексы АТР в основном растут 17 июля, кроме Китая, на рекордной динамике рынков США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут, кроме индексов Китая, вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.47 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,11% - до 3218,75 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,24%, до 1838,84 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,58% - до 26542 пунктов, корейский KOSPI - на 0,33%, до 2422,52 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,03% - до 5766,6 пункта. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,09%, до 20118,09 пункта.

"Что действительно движет рынками Азии, так это позитивный пятничный импульс бирж США", - приводит издание The Wall Street Journal мнение рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan). По итогам торгов пятницы американские индексы выросли, причем DJIA и S&P 500 достигли рекордных уровней. Данная динамика последовала после публикации финансовых результатов ряда крупных банков США.

Так, чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase по итогам первого полугодия 2017 года увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,477 миллиарда долларов. Выручка в отчетном периоде выросла на 5% - до 50,145 миллиарда долларов. Прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам отчетного периода увеличилась на 6% по сравнению с 2016 годом, составив 7,962 миллиарда долларов. Выручка по итогам отчетного периода увеличилась на 3%, составив 36,021 миллиарда долларов.

При этом индексы Китая снижаются после публикации статданных. ВВП Китая по итогам второго квартала 2017 года вырос на 6,9%, что оказалось лучше официального прогноза и ожиданий экспертов. Рост показателя в первом полугодии 2017 года также составил 6,9%. Индикатор оказался лучше официального прогноза и ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост ВВП во втором квартале на уровне 6,8%.

Розничные продажи в стране в январе-июне 2017 года выросли на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма продаж за первое полугодие составила 17,26 триллиона юаней (2,5 триллиона долларов). Объем промышленного производства в Китае в первом полугодии вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. "Хорошие новости стали плохими новостями. Это объясняется тем, что Народный банк Китая (НБК) и правительство страны намерены сбалансировать предотвращение рисков и умеренный рост ВВП", - цитирует газета слова инвестиционного стратега АТР Credit Suisse Джека Сю (Jack Siu).