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Рынок акций Украины завершил торги 12 июля умеренным снижением
18:56 12.07.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник умеренным снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,33% - до 1054,2 пункта, индекс ПФТС - на 0,5%, до 283,37 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,2 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 123,8 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Мотор Сичи" (-1,76%), "Центрэнерго" (-0,71%) и "Укрнафты" (-0,23%).
Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,35%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-2,48%) и "Центрэнерго" (-0,56%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,23% - до 618,4 пункта при объеме торгов 3,2 млн злотых (22,4 млн грн).
Среди индексных акций тройку лидеров роста составили бумаги агрохолдинга ИМК (+2,46%), Coal Energy (+2,2%) и "Астарты" (+0,51%).
Снизились в цене акции "Милкиленда" (-0,57%), "Агротона" (-0,33%) и "Кернела" (-0,31%).
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