Рынок акций Украины завершил торги 12 июля умеренным снижением

Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник умеренным снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,33% - до 1054,2 пункта, индекс ПФТС - на 0,5%, до 283,37 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,2 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 123,8 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Мотор Сичи" (-1,76%), "Центрэнерго" (-0,71%) и "Укрнафты" (-0,23%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,35%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-2,48%) и "Центрэнерго" (-0,56%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,23% - до 618,4 пункта при объеме торгов 3,2 млн злотых (22,4 млн грн).

Среди индексных акций тройку лидеров роста составили бумаги агрохолдинга ИМК (+2,46%), Coal Energy (+2,2%) и "Астарты" (+0,51%).

Снизились в цене акции "Милкиленда" (-0,57%), "Агротона" (-0,33%) и "Кернела" (-0,31%).

