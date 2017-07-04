Фондовые индексы Украины 4 июля вновь снизились

Украинские биржевые индексы во вторник вновь завершили торги в "красной зоне": индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 1,58% - до 1023,29 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 284,64 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,4 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 187,7 млн грн, в том числе акциями - 0,37 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-2,84%), Райффайзен Банка Аваль (-2,61%) и "Мотор Сичи" (-1,95%).

Выросли в цене только акции "Укрнафты" (+0,07%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-2,32%) и "Центрэнерго" (-0,95%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,23% - до 626,94 пункта при объеме торгов 2 млн злотых (14 млн грн).

В "индексной корзине" выросли в цене только акции "Кернела" (+1,38%).

Тройку лидеров снижения составили бумаги KSG Agro (-1,63%), "Милкиленда" (-1,12%) и "Астарты" (-0,76%).