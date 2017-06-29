Фондовые индексы США увеличились на фоне роста банковского и технологического сектора

Американские фондовые индексы в среду выросли на фоне роста стоимости акций компаний банковского и технологического сектора и предварительных данных о снижении дефицита торгового баланса страны, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA вырос на 0,68% - до 21454,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 1,43%, до 6234,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,88%, до 2440,69 пункта.

Согласно предварительной оценке Бюро экономического анализа министерства торговли США, дефицит торгового баланса страны, без учета услуг, в мае снизился в месячном выражении на 1,8%, до 65,9 миллиарда долларов.

Накануне все три фондовых индекса США упали на фоне сообщений об отложенном голосовании по реформе системы здравоохранения в США. Республиканцы были вынуждены отложить голосование в сенате после того, как целый ряд сенаторов этой фракции отказались проголосовать за законопроект в нынешнем виде.

Инвесторы обратили внимание также на слова главы Банка Англии Марка Карни о том, что вероятность повышения процентной ставки в Великобритании может вырасти в ближайшие месяцы. Эта вероятность зависит от роста бизнес-инвестиций в стране.

Ранее глава ЕЦБ Марио Драги заявил о явных признаках восстановления экономики зоны евро и отметил ускорение темпов роста экономики еврозоны. В то же время ЕЦБ необходимо соблюдать осторожность при решении вопросов, касающихся изменения монетарной политики, сказал Драги.