Биржи АТР закрылись ростом 26 июня на фоне стабилизации нефтяных цен

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника положительной динамикой на фоне стабилизации мировых нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,87% - до 3185,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,36%, до 1896,79 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,79% - до 25871,89 пункта, корейский KOSPI - на 0,42%, до 2388,66 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,08% - до 5720,20 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,1%, до 20153,35 пункта.

Мировые нефтяные цены растут после сильного снижения на прошлой неделе на фоне опасений инвесторов относительно глобального переизбытка на рынке. Аналитики считают, что теперь цены восстанавливаются, поскольку некоторые компании начинают корректировать свой прогноз по капитальным затратам и инвестициям. Удорожание нефти привело к росту стоимости акций энергетических компаний региона. Так, бумаги китайской Geo-Jade Petroleum подорожали на 0,83%, а государственной нефтяной корпорации China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) - на 0,23%.

"Стабилизация (цен - ред.) на сырьевые товары помогает австралийским акциям", - считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), слова которого приводит агентство MarketWatch. Бумаги австралийской Woodside Petroleum по итогам торгов подорожали на 0,38%, а BHP Billiton - на 0,18%.

В то же время участники рынка продолжили отыгрывать новости из Китая. На прошлой неделе СМИ сообщили о том, что банковский регулятор страны дал распоряжение местным банкам проверить условия кредитов, выданных таким крупным компаниям КНР, как Dalian Wanda Group и Fosun International.