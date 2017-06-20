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Фондовые индексы Украины 20 июня изменились разнонаправленно
19:45 20.06.2017 |
Украинские фондовые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,15% - до 1036,76 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,1% - до 283,84 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,17 млн грн, в том числе акциями - 5 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 331,7 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.
Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги "Центрэнерго" (-1,26%), Райффайзен Банка Аваль (-0,09%) и "Укрнафты" (-0,03%).
В "зеленой зоне" завершили торги акции "Донбассэнерго" (+1,56%) и "Мотор Сичи" (+0,04%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,09%) и "Мотор Сичи" (-0,33%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 0,8% - до 631,16 пункта при торговом обороте почти 5,8 млн злотых (40,6 млн грн).
Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги Coal Energy (+2,11%), "Кернела" (+1,98%) и "Милкиленда" (+1,7%).
Снизились в цене акции агрохолдинга ИМК (-0,36%) и "Астарты" (-0,02%).
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