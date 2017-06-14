Фондовый рынок Украины 14 июня скорректировался вниз

Объем торгов на УБ составил 10,1 млн грн, в том числе акциями 7,1 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 150,86 млн грн, в том числе акциями – 0,28 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-1,84%) и "Центрэнерго" (-1,39%).
В "зеленой зоне" завершили торги акции "Укрнафты" (+0,67%) и "Мотор Сичи" (+0,09%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,1%) и "Мотор Сичи" (-0,49%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,58% - до 626,42 пункта при объеме торгов 4,6 млн злотых (32,2 млн грн).
В "индексной корзине" лучший рост показали бумаги Coal Energy (+8,89%), агрохолдинга ИМК (+2,14%) и "Кернела" (+1,02%).
Снизились в цене акции "Агротона" (-4,48%), KSG Agro (-1,47%) и "Милкиленда" (-0,54%).