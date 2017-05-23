Биржи США закрылись 22 мая в плюсе

Американские фондовые биржи по итогам понедельника выросли в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA увеличился на 0,43%, до 20894,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,82%, до 6133,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,52%, до 2394,02 пункта.

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные отправился на Ближний Восток. По итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп пообещал Израилю углублять дружбу и наращивать поддержку этой стране, а также заявил о возможности нового уровня международного взаимодействия для борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Кроме того, Саудовская Аравия и США подписали соглашения на 280 миллиардов долларов, в том числе оборонные контракты на 110 миллиардов долларов.

Нефть по итогам торгов понедельника росла на 0,7-0,95%, до месячного максимума, на фоне ожиданиями продления нефтепроизводителями соглашения о сокращении добычи. Этот вопрос будет рассматриваться в среду, на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая в Вене, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

Между тем, объемы торгов на площадках США в понедельник были низкими, отмечают участники рынка. "Объемы ужасны по всем направлениям. Думаю, этому ралли не хватает масштабов участия", - сказал агентству MarketWatch Саак Мануэлян (Sahak Manuelian), управляющий директор Wedbush Securities.