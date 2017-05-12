Фондовые индексы Украины 10 мая изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 1,14% - до 1008,54 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,45% - до 276,41 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8,8 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 18,7 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-3,76%), "Центрэнерго" (-2,32%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,63%).

Выросли в цене только акции "Мотор Сичи" (+0,09%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-2,19%) и "Мотор Сичи" (-0,37%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 1,02% - до 645,23 пункта при объеме торгов 5,4 млн злотых (36,7 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги "Агротона" (-4,17%), "Кернела" (-2,13%) и KSG Agro (-1,27%).

Выросли в цене только акции агрохолдинга ИМК (+0,65%).

