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Топливно-энергетический комплекс
Фондовые индексы Украины 27 апреля отскочили вверх
22:12 27.04.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в четверг ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,6% - до 1011,41 пункта, индекс ПФТС - на 0,85%, до 270,99 пункта.
Объем торгов на УБ составил 12,17 млн грн, в том числе акциями - 10,5 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 0,84 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Центрэнерго" (+4,29%), "Мотор Сичи" (+2,14%) и "Донбассэнерго" (+0,68%).
В "красной зоне" завершили торги только акции "Укрнафты" (-0,45%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+3,69%) и "Мотор Сичи" (+2,09%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,74% - до 656,19 пункта при торговом обороте почти 7,55 млн злотых (51,3 млн грн).
Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги Coal Energy (+6,74%), "Кернела" (+1,43%) и "Астарты" (+0,85%).
Снизились в цене акции "Агротона" (-5,19%), "Милкиленда" (-2,78%) и KSG Agro (-0,33%).
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