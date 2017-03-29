Украинские биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,02% - до 1005,68 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,03% - до 272,68 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Объем торгов на ПФТС составил 237,4 млн грн, в том числе акциями - 0,4 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+0,63%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,6%).

В "красной зоне" завершили торги акции "Центрэнерго" (-1,06%), "Донбассэнерго" (-0,68%) и "Укрнафты" (-0,16%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,54%) и "Центрэнерго" (-0,85%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,03% - до 636,07 пункта при объеме торгов 5,5 млн злотых (37,1 млн грн).

В "индексной корзине" выросли в цене акции агрохолдинга ИМК (+2,22%), "Астарты" (+0,85%) и KDM Shipping (+8,43%).

Тройку лидеров снижения составили бумаги "Садовая груп" (-5,41%), "Овостара" (-1,34%) и "Кернела" (-0,82%).

