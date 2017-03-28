Американские фондовые индексы завершили понедельник разнонаправленно после неудачи республиканцев с отменой медицинской реформы президента Барака Обамы, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,22% - до 20550,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,2% - до 5840,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,1% - до 2341,59 пункта.

В пятницу республиканцы сняли с голосования в палате представителей предложенный новой администрацией США законопроект, который должен был заменить систему Obamacare. Это решение было принято после того, как стало понятно, что документ не наберет необходимого числа голосов.

Инвесторы не уверены, сможет ли президент США Дональд Трамп провести обещанную им налоговую реформу после неудачи с Obamacare.

"Рынок все еще сохраняет осторожный оптимизм по поводу того, что Белый дом Трампа сможет провести многие свои бизнес-инициативы, и я думаю, многие надеются, что "ралли Трампа" продлится минимум до середины года", - сказал агентству Рейтер главный исполнительный директор Longbow Asset Management Джейк Доллархайд.