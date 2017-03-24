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Биржи АТР в основном снижаются 24 марта из-за отсрочки голосования по отмене Obamacare
07:27 24.03.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в большинстве снижаются из-за отсрочки голосования по отмене реформы здравоохранения Obamacare в Конгрессе США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.53 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,07% - до 3246,22 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,02% - до 2038,12 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускается на 0,08% - до 24308,63 пункта, корейский KOSPI - на 0,26% - до 2167,13 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,77% - до 5751,90 пункта, японский Nikkei 225 на 0,83% - до 19244,30 пункта.
Голосование в Конгрессе по отмене реформе здравоохранения Obamacare, которого ожидают участники рынка, было перенесено с четверга на пятницу, пишет агентство MarketWatch. Если это предложение не будет одобрено, усилится и вероятность неудачи обещанной президентом США Дональдом Трампом налоговой реформы, которая должна подстегнуть экономический рост в стране.
"Голосование по законопроекту, который должен отменить и заменить Obamacare, кажется, интерпретируется рынком как пробный камень на предмет того, будут ли реализованы планы фискального стимулирования Трампа", - приводит агентство MarketWatch мнение неназванных аналитиков ANZ.
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