Финансовые новости
- |
- 09.03.17
- |
- 22:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Рынок акций Украины завершил торги в четверг в "красной зоне"
19:27 09.03.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в четверг умеренным снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,46% - до 942,64 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 275,08 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,16 млн грн, в том числе акциями - 6,09 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 141,89 млн грн, в том числе акциями - 0,49 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-2,3%), "Центрэнерго" (-1,44%) и "Укрнафты" (-0,78%).
Выросли в цене только акции "Мотор Сичи" (+0,22%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,23%) и "Мотор Сичи" (+0,31%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 1,14% - до 636,39 пункта при объеме торгов 3,76 млн злотых (около 25 млн грн).
Лидерами снижения среди индексных акций были бумаги "Садовая груп" (-2,5%), Coal Energy (-1,87%) и "Кернела" (-1,07%).
Дорожали акции "Милкиленда" (+2,68%), KSG Agro (+1,85%) и "Агротона" (+1,18%).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 1%, но в годовом измерении ускорилась до 14,2% – Госстат
|Кому в Украине адресована ложь Кремля в Гааге
|МВФ рассмотрит выделение Украине транша $1 млрд 20 марта
|Лукашенко разрешил до конца года не платить "налог на тунеядство"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Платежеспособные банки в январе получили прибыль в размере 338 млн грн
|Золото дешевеет на ожиданиях повышения ставки ФРС в марте
|Кабмин еще докапитализировал Ощадбанк на 5,4 млрд грн и Укрэксимбанк на 4,7 млрд грн
|Рынок акций Украины завершил торги в четверг в "красной зоне"
|Состояние межбанковского валютного рынка Украины 09.03.2017
|Депозитные ставки для физлиц 09.03.17
|В 2016 страховщики увеличили сбор платежей на 15% до 3,4 млрд гривен
Это интересно
|Pininfarina подготовила 800-сильный седан с микротурбогенератором
|Mercedes-Benz построил 805-сильного конкурента Porsche Panamera
|Volkswagen показал на автосалоне в Женеве беспилотный прототип Sedric
|Вирджиния стала первым штатом США, где разрешили использовать беспилотные колёсные роботы для доставки товаров
|Три вредных привычки, из-за которых вас не повысят на работе
|Honda показала новый 320-сильный Civic Type R
|Volkswagen представил купеобразный седан Arteon