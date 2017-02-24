Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, вызвавшего ослабление доллара, что оказывает негативное влияние на азиатский экспорт, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,5%.

Руководители Федрезерва на первом в этом году заседании говорили о важности своевременного повышения процентных ставок, но заняли выжидательную позицию в отсутствие ясности относительно стимулирующих мер, обещанных президентом США Дональдом Трампом, говорится в протоколе заседания, прошедшего 31 января - 1 февраля.

Рынки восприняли документ как "голубиный", то есть указывающий на то, что скорого повышения процентных ставок (в частности, в марте) ждать не стоит.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились по итогам торгов соответственно на 0,45% и 0,39%, в том числе из-за укрепления иены.

Котировки акций таких крупных экспортеров, как Hitachi и Fuji Heavy Industries снизились соответственно на 0,2% и 0,4%.

Кроме того, подешевели бумаги автопроизводителей, которые также получают значительную долю выручки из-за рубежа. В частности, капитализация Toyota Motor сократилась на 0,8%, Mitsubishi Motors - на 1,2%, Honda Motor - на 0,5%.

Цена акций страховщика Dai-ichi Life уменьшилась на 1,4%.

Гонконгский индикатор Hang Seng за день потерял 0,62%. Южнокорейский Kospi опустился на 0,64% и австралийский S&P/ASX 200 - на 0,79%.

Рыночная стоимость биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. уменьшилась на 1,2%.

В то же время китайский индикатор Shanghai Composite, также снижавшийся в начале торговой сессии, к концу дня смог выйти в слабый плюс - на 0,06%.