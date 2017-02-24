Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,5%.
Руководители Федрезерва на первом в этом году заседании говорили о важности своевременного повышения процентных ставок, но заняли выжидательную позицию в отсутствие ясности относительно стимулирующих мер, обещанных президентом США Дональдом Трампом, говорится в протоколе заседания, прошедшего 31 января - 1 февраля.
Рынки восприняли документ как "голубиный", то есть указывающий на то, что скорого повышения процентных ставок (в частности, в марте) ждать не стоит.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились по итогам торгов соответственно на 0,45% и 0,39%, в том числе из-за укрепления иены.
Котировки акций таких крупных экспортеров, как Hitachi и Fuji Heavy Industries снизились соответственно на 0,2% и 0,4%.
Кроме того, подешевели бумаги автопроизводителей, которые также получают значительную долю выручки из-за рубежа. В частности, капитализация Toyota Motor сократилась на 0,8%, Mitsubishi Motors - на 1,2%, Honda Motor - на 0,5%.
Цена акций страховщика Dai-ichi Life уменьшилась на 1,4%.
Гонконгский индикатор Hang Seng за день потерял 0,62%. Южнокорейский Kospi опустился на 0,64% и австралийский S&P/ASX 200 - на 0,79%.
Рыночная стоимость биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. уменьшилась на 1,2%.
В то же время китайский индикатор Shanghai Composite, также снижавшийся в начале торговой сессии, к концу дня смог выйти в слабый плюс - на 0,06%.