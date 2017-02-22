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Топливно-энергетический комплекс
Индексы США закрылись на рекордных максимумах 21 февраля
07:22 22.02.2017 |
Основные фондовые индексы США во вторник вновь достигли исторических максимумов на фоне корпоративных новостей и оптимизма инвесторов касательно экономической программы президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,58% - до 20743 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,47%, до 5865,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 -на 0,6%, до 2365,38 пункта.
Во вторник крупнейшая в мире розничная торговая сеть Wal-Mart Stores Inc. сообщила, что по итогам четвертого квартала 2016/17 финансового года (завершился 31 января) ее выручка выросла на 1% в годовом выражении, до 130,9 миллиарда долларов. Кроме того, скорректированная прибыль на акцию достигла 1,30 доллара, превысив прогнозы экспертов, ожидавших этот показатель на уровне 1,28 доллара.
Один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. и американская интернет-компания Yahoo! внесли поправки в соглашение по покупке большей части бизнеса поисковика, в частности снизив стоимость их сделки на 350 миллионов долларов, до 4,48 миллиарда долларов.
Инвесторы обратили внимание на заявления представителей Федрезерва. Ранее в понедельник президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что если текущая экономическая ситуация в США сохранится, то она выступит за повышение ставки в скором времени. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, в свою очередь, не исключил, что поддержит повышение процентной ставки ФРС на следующем заседании регулятора в марте, если увидит, что инфляция в США продолжает ускоряться. Эти комментарии укрепили мнение некоторых участников рынка, что ставка будет повышена на заседании ФРС в марте.
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