Основные фондовые индексы США закрылись преимущественно в минусе после недели рекордов на фоне данных по рынку труда и недвижимости страны, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,04 % - до 20619,77 пункта, обновив рекорд шестой день подряд, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,08% - до 5814,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,09% - до 2347,22 пункта.

Фондовые индексы NASDAQ и S&P 500 ставили рекорды семь дней подряд на фоне обещания президента США Дональда Трампа сократить налоги, причем NASDAQ впервые с 1999 года, а S&P 500 - с 2013 года. Dow Jones достигал исторического максимума пять дней подряд.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 11 февраля, выросло на 5 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 239 тысяч. Аналитики ожидали большего роста показателя - на 11 тысяч с показателя предыдущей недели, до 245 тысяч.

Количество новых домов в стране в январе снизилось на 2,6% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,246 миллиона. Аналитики предполагали, что число новостроек в США в январе снизилось на 0,1% по сравнению с показателем декабря - до 1,222 миллиона. Показатель декабря был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,279 миллиона с 1,226 миллиона домов.

"Волнение и энтузиазм по поводу прибыли и инициатив Трампа частично начинают переходит к более практичным, повседневным событиям", - сказал агентству Рейтер инвестиционный директор Private Client Reserve Джефф Кравец.