Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник завершили торги преимущественно снижением в преддверии выступления избранного президента США Дональда Трампа, которое состоится в среду, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,30%, до 3161,67 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,24%, до 1989,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,83%, до 22744,85 пункта. Корейский KOSPI снизился на 0,18%, до 2045,12 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,80%, до 5760,70 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,79%, до 19301,44 пункта.

Трейдеры ожидают первую пресс-конференцию Трампа с момента победы на выборах. Если его заявления разочаруют инвесторов, это может спровоцировать распродажу американской валюты. Инаугурация президента пройдет 20 января. Заявленная им ранее бюджетно-налоговая политика предполагает введение новых мер стимулирования экономики, в частности, увеличение бюджетных расходов и сокращение налогов. Это будет способствовать ускорению инфляции и более быстрому повышению ставок ФРС США, что, в свою очередь, поддержит американскую валюту.

По мнению главного валютного стратега Bank of America Merrill Lynch Шусуке Ямада (Shusuke Yamada), слова которого приводит агентство Рейтер, настроения на рынке немного нервные.

Кроме того, инвесторы отреагировали на данные внутренней статистики из Китая, опубликованные ранее во вторник. Инфляция по итогам 2016 года выросла на 2%. Индекс цен производителей (PPI) в декабре вырос до максимума с сентября 2011 года - на 5,5%. Аналитики прогнозировали рост показателя в декабре на 4,5%. В целом по итогам 2016 года индекс цен производителей снизился на 1,4%.