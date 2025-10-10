Страховики-члени МТСБУ за 9 міс. збільшили збір платежів з ОСЦПВ у 2,3 раза, скоротили кількість договорів на 5,7%

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у січні-вересні 2025 року уклали 5,410 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 5,69% менше, ніж у відповідний період 2024 року.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі за цей період укладено 5,393млн договорів (+23,9%).

Крім того, повідомляється, що члени Бюро за січень-вересні 2025 року збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ у 2,3 раза - до 16,851 млрд грн, зокрема, за електронними договорами - у 2,7 раза, до 16,809 млрд грн.

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування зріс на 30,74% - до 4,572 млрд грн, зокрема, 1,292 млр грн виплачено з використанням "європротоколу" (+78,92%).

Бюро також зафіксувало зростання на 3,09% кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування - до 108,2 тис., враховуючи дані про використання "європротоколу" - 48,5 тис. (+23,9).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 27 страхових компаній.